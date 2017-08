Star Wars: l'evento in realtà aumentata Find the Force per celebrare il Force Friday II

Dopo il fenomeno mondiale del Force Friday 2015, Disney e Lucasfilm hanno annunciato oggi Find the Force, un evento globale di realtà aumentata previsto in occasione del Force Friday II (1° settembre) che celebra il lancio a livello mondiale dei nuovi prodotti ispirati a Star Wars: Gli ultimi Jedi.

L'iniziativa è una straordinaria caccia al tesoro in realtà aumentata che durerà tre giorni presso oltre 20.000 punti vendita in 30 Paesi con l'obiettivo di unire i fan di tutto il mondo nella lotta contro il lato oscuro. I fan che arriveranno in negozio per portarsi a casa nuovi prodotti dell'ottavo capitolo della saga avranno l'opportunità di sbloccare un'esperienza di realtà aumentata davvero unica con i personaggi di Guerre stellari, compresi i loro beniamini e nuove curiosità sul film.

"Force Friday II - ha dichiarato Kathleen Kennedy, Presidente di Lucasfilm - è una pietra miliare nel conto alla rovescia verso l'arrivo nelle sale di Star Wars: Gli Ultimi Jedi. Star Wars ha sempre supportato le nuove tecnologie e siamo entusiasti che la realtà aumentata possa offrire ai fan l'opportunità di sperimentare l'universo della saga in modo assolutamente inedito".

I fan dovranno scaricare l'App Star Wars nella versione più aggiornata, poi dovranno recarsi in uno dei 20.000 punti vendita che partecipano all'iniziativa per trovare materiali con il logo Find the Force.

Inquadrando il materiale utilizzando l'app, vedranno apparire un personaggio che, attraverso la realtà aumentata, apparirà nel negozio al loro fianco. I fan potranno scattare foto, girare video e condividere l'esperienza sui social media. E tornando nel punto vendita ogni giorno potranno scoprire nuovi personaggi (15 in totale nel corso delle tre giornate). Cliccare qui per vedere il procedimento.

"Force Friday II mette i fan al centro dell'azione attraverso la realtà aumentata per rendere reali i nostri personaggi come mai prima d'ora. Il tema della tecnologia prosegue nella linea di prodotti di Star Wars: Gli Ultimi Jedi, al momento la nostra linea più innovativa. Non vediamo l'ora che i fan vedano i prodotti esposti" ha commentato Jimmy Pitaro, Chairman of Disney Consumer Products and Interactive Media.

I fan possono scaricare l'ultima versione della app Star Wars a partire dal 24 agosto (v. 2.1 o successiva) per un primo assaggio dei nuovi personaggi Porg in realtà aumentata prima che la caccia al tesoro sia live nei punti vendita.

