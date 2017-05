Star Wars: l'esilarante spot anti Star Wars Day

Ieri è stato un giorno glorioso per i fan di Star Wars sparsi in giro per il mondo. Fin dal 2011 il 4 maggio è il giorno dello Star Wars Day, e gli appassionati sono liberi di manifestare pubblicamente il loro amore per la saga più di quanto non facciamo gli altri 364 giorni dell'anno.

A quanto pare, però, non tutti apprezzano la ricorrenza dello Star Wars Day. Sul sito ufficiale di Star Wars è comparso un nuovo video proveniente dall'Impero Galattico che invita il pubblico a dire di di no al 4 maggio e a resistere alle celebrazioni mostrandone "il lato oscuro".

Star Wars Day Attack Ad: Say No to May the 4th on Disney Video

