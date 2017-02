Star Wars, la versione non alterata torna in sala e in homevideo quest'anno?

Da tempo si parla di un possibile ritorno in formato homevideo della prima trilogia di Star Wars nella sua versione originale, prima delle modifiche apportate nel corso degli anni da George Lucas. Secondo alcune indiscrezioni il quarantesimo anniversario dell'arrivo nelle sale di Guerre stellari potrebbe essere il momento che i fan stavano aspettando.

Il sito Making Star Wars riporta infatti la notizia che più fonti avrebbero confermato la messa in vendita dei lungometraggi nella versione arrivata sugli schermi di tutto il mondo nel 1977, 1980 e 1983, e persino di un possibile ritorno nelle sale.

L'indiscrezione per ora non ha alcuna conferma e non si conoscono ulteriori dettagli del progetto o di eventuali contenuti extra proposti nelle nuove edizioni.

