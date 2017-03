Star Wars: la Disney farà continuare la saga per altri 15 anni?

Il mondo di Star Wars continuerà a essere a lungo protagonista nei cinema. Bob Iger, amministratore delegato della Disney, ha infatti dichiarato: "Stiamo iniziato a parlare di quello che potrebbe accadere dopo l'Episodio IX, di quello che potrebbe essere un altro decennio e mezzo di storie di Star Wars".

Non è chiaro, tuttavia, se i progetti saranno legati a potenziali spinoff o a un'altra potenziale trilogia.

Iger ha poi accennato alla tragica morte di Carrie Fisher: "Abbiamo dovuto affrontare la tragedia della fine del 2016. Carrie appare nell'ottavo capitolo. Non cambieremo quanto accade nel nono a causa della sua morte. La sua performance resterà intatta nell'ottavo. In Rogue One, abbiamo avuto un personaggio digitale. Non lavoreremo in quel modo con Carrie".

Home News Star Wars: la Disney farà continuare la saga per...