Star Wars, Kathleen Kennedy: "Stiamo iniziando a pianificare i prossimi 10 anni"

Kathleen Kennedy, a capo della Lucasfilm, ha svelato durante la nuova puntata del The Star Wars Show che si sta iniziando a pensare al futuro della saga stellare.

La produttrice ha infatti dichiarato: "Stiamo incontrandoci in questi giorni e stiamo parlando dei prossimi dieci anni di Star Wars, cercando di capire a livello narrativo che direzione stiamo prendendo, le storie che vanno oltre il nono episodio e che coinvolgono questi nuovi personaggi, Rey, Poe, Finn, BB-8. Stiamo inoltre cercando di lavorare con persone che sono interessate a entrare nel mondo di Star Wars e portarlo in luoghi inesplorati ed è entusiasmante perché si tratta di una vasta galassia molto, molto lontana... Le possibilità sono infinite".

Nell'attesa di scoprire quali saranno i futuri progetti dello studio i fan possono vedere anche un nuovo poster di Star Wars: Gli ultimi Jedi, in arrivo sugli schermi il 13 dicembre, questa volta dedicato a Luke Skywalker.

