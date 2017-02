Star Wars: Josh Gad coinvolge Judi Dench nell'"interrogatorio" di Daisy Ridley

Josh Gad ha condiviso un altro divertente filmato in cui mostra come sta cercando di ottenere da Daisy Ridley, sua collega sul set di Murder on the Orient Express, delle risposte e anticipazioni riguardanti Star Wars: The Last Jedi.

La giovane star, per ora, sta continuando a mantenere il segreto anche di fronte a Judi Dench, coinvolta nella situazione e pronta a chiedere all'interprete di Rey se può rivelare la vera identità di Snoke o come si evolverà il rapporto tra il suo personaggio e Kylo Ren.

Daisy, nel filmato, sembra pronta a dire qualcosa ma il video si interrompe prima di poter scoprire se era veramente disposta a condividere qualche spoiler.

Sarà interessante ora scoprire se Gad coinvolgerà altri membri del cast del film diretto da Kenneth Branagh nella sua missione per scoprire potenziali segreti sull'ottavo capitolo della saga.

