Star Wars: John Williams non ha mai visto un film della saga

Cristiano Ogrisi

Grazie alla Imperial March, alla Rebel Fanfare e all'Overture, John Williams ha scritto alcuni tra i temi musicali più famosi della storia del cinema. Eppure non li trova così memorabili e, soprattutto, non ha mai visto un film della saga di Guerre stellari dopo che ha finito di lavorarne la colonna sonora.

Durante un'intervista a The Mirror, il compositore americano ha affermato:

"Alla fine, me ne separo. Non ho mai visto un film di Star Wars ed è assolutamente vero. Quando finisco di lavorare a un capitolo, ci ho vissuto, l'ho provato, registrato e così via. Quando si esce lo studio la sensazione è 'Oh, è finita!'."

Williams non è molto orgoglioso di questa sua caratteristica, ma racconta:

"Non ho l'impulso di andare al cinema a vedere i film. Magari qualcuno lo troverà strano, ma sento le mie musiche molto molto raramente. Non ne vado fiero, lo ammetto, ma c'entra anche il fatto che ho già iniziato a lavorare sul nuovo film di Steven Spielberg, non voglio sentire altre musiche o vedere altri film."

Il compositore 83enne ha anche detto di sapere che le musiche di Star Wars siano tra le più note di sempre, ma non le trova memorabili, poichè poche volte durante la composizione ha avuto intuizioni brillanti e non è riuscito a finirle in un'unica sessione, come Mozart:

"Scrivere la musica è molto, molto difficile. Devo essere in una stanza da solo tutto il tempo perchè è così che funziona per me, la musica è un lavoro solitario, richiede un'alta intensità di concentrazione. Ancora uso matita e carte, non ho neanche un pc."

