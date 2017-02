Star Wars: il 1° settembre si svolgerà la seconda edizione del Force Friday

Il Force Friday II, il lancio dei prodotti ispirati al film Star Wars: The Last Jedi, avverrà a partire dalla mezzanotte del prossimo 1° settembre 2017, giorno in cui i punti in vendita di tutto il mondo apriranno le porte per accogliere i fan.

La Disney e la Lucasfilm, dopo il successo registrato dall'iniziativa nel 2015, replicherà l'appuntamento con un programma ancora segreto ma descritto come "epico" e all'altezza delle aspettative dei fan della saga.

Come nel 2015, i prodotti di Star Wars: The Last Jedi rimarranno segreti fino al Force Friday II, giorno in cui verranno svelate ai fan molte sorprese. Oltre a introdurre nuovi personaggi del film in versione giocattolo, la linea consoliderà il successo di prodotti come BB8 di Sphero, introducendo tecnologie sempre più innovative per rendere ancora più realistici i personaggi e le storie di Episodio VIII.

Nell'attesa è stato diffuso il nuovo packaging che l'eroina femminile, Rey, con un nuovo look e in mano una spada laser, ritratta accanto a Poe Dameron e Finn.

Nel 2015 i fan di tutto il mondo hanno partecipato al Force Friday, con centinaia di migliaia di persone che si sono presentate nei negozi allo scattare della mezzanotte per essere tra i primi ad avere tra le mani l'esclusivo merchandise di Star Wars: Il risveglio della forza. In quell'occasione i giochi della linea furono svelati attraverso un evento di unboxing in live-streaming mondiale producendo oltre 18 ore di filmati da 15 differenti città e 12 Paesi e generando milioni di visualizzazioni su You Tube. I fan hanno condiviso le loro esperienze sui social network, con quasi 3 miliardi di impression su Twitter, usando l'hashtag #forcefriday.

La Hasbro ha inoltre annunciato che la propria nuova linea di prodotti dedicata a Star Wars sarà la più innovativa mai realizzata dall'azienda, mentre la LEGO è entusiasta di poter partecipare all'evento che coinvolge famiglie intere e diverse generazioni di fan.

Per rimanere aggiornati sul #ForceFriday e su tutti i prodotti in arrivo legati al film "Star Wars: The Last Jedi" è possibile consultare il sito StarWars.com, e seguire le conversazioni online usando l'hashtag #ForceFridayII.

