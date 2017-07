Star Wars: Gli Ultimi Jedi, uno sguardo ravvicinato al Supremo Leader Snoke nelle foto rubate

Un nuovo furto ai danni di Lucasfilm ci permette di dare uno sguardo ravvicinato al Supremo Leader Snoke. Sono state diffuse su Twitter una serie di foto promozionali non ufficiali di Star Wars: Gli ultimi Jedi in cui compaiono Luke Skywalker e Rey con indosso i loro costumi, in più vediamo anche il villain Kylo Ren, Finn e Capitan Phasma in pose cool, ma ad attirare l'attenzione è soprattutto Snoke.

Le foto svelano, inoltre i costumi della Guardia Pretoriana d'Elite, ma è Snoke a stupirci ora che siamo in grado di guardare con attenzione il suo aspetto.

Quello che vediamo sembra un rendering artistico del personaggio, che finalmente, però, è molto più visibile rispetto alla versione ologramma vista finora. E indossa abiti eleganti. Questo significa che in Star Wars: Gli ultimi Jedi faremo la conoscenza di Snoke in carne e ossa?

Star Wars: Gli ultimi Jedi arriverà al cinema il 15 dicembre.

