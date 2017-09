Star Wars: Gli Ultimi Jedi, una nuova Morte Nera nel film?

Così come i sonnambuli non andrebbero mai svegliati, allo stesso modo quando un fan di Star Wars è in vena di speculazioni bisogna lasciarlo fare. E va bene così, perchè Guerre stellari è anche questo. La nuova profetica visione sugli eventi di Star Wars: Gli ultimi Jedi arriva direttamente dal Force Friday di qualche giorno fa ed in particolare dalla scatola del modellino TIE Silencer.

Nella raffigurazione, infatti, si vede nello sfondo una Morte Nera e questo è bastato per scatenare la curiosità del pubblico che subito ha immaginato la presenza di una nuova gigantesca luna... ops, volevamo dire una nuova iconica stazione spaziale nell'atteso Episodio VIII!

Nel caso le ipotesi dei fan fossero confermate si tratterebbe della terza Morte Nera apparsa in Star Wars. La prima ad essere costruita dal Primo Ordine se ovviamente non contiamo lo Starkiller di Star Wars: Il risveglio della forza che in effetti era progettato per richiamare anche nelle sembianze la popolare e devastante arma di distruzione di massa dell'Impero. Ecco la foto:

They are building a third Death Star. ;) Confirmed on box art for #TheLastJedi. (via @BoSanders70 in https://t.co/DOmA2gZ608)! pic.twitter.com/6rO1RyenJ5 — Star Wars Radar (@StarWarsRadar) 1 settembre 2017

Star Wars: Episode VIII, scritto e diretto da Rian Johnson, vedrà il ritorno degli eroi di Star Wars: Il risveglio della forza. Tra i nuovi membri del cast troviamo Benicio Del Toro, Laura Dern e Kelly Marie Tran. Star Wars: Gli Ultimi Jedi uscirà nelle sale cinematografiche il 13 Dicembre 2017!

