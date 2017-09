Star Wars: Gli Ultimi Jedi, una nuova foto del caccia X-Wing di Poe Dameron!

Direttamente dalle pagine del numero speciale di Ottobre della rivista Empire arriva un primo sguardo alla nuova versione revisitata dell'X-Wing pilotato dal campione della Resistenza, Poe Dameron!

In Star Wars: Gli ultimi Jedi il veicolo del personaggio interpretato da Oscar Isaac sarà ancora una volta chiamato con il nome in codice di Black One. Il regista Rian Johnson ha dichiarato che questo X-Wing, modello Incom-FreiTek T-70 per essere precisi, è stato modificato dagli ingegneri della Resistenza per risultare estremamente più veloce. A quanto pare il componente turbo è limitato e una volta usato si consuma quasi subito, ma è veloce quanto basta per potersi allontanare in fretta da uno Star Destroyer del Primo Ordine come quello raffigurato nell'immagine. Ecco la foto:

Star Wars: Episode VIII, scritto e diretto da Rian Johnson, vedrà il ritorno degli eroi di Star Wars: Il risveglio della forza. Tra i nuovi membri del cast troviamo Benicio Del Toro, Laura Dern e Kelly Marie Tran. Star Wars: Gli Ultimi Jedi uscirà nelle sale cinematografiche il 13 Dicembre 2017!

