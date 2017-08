Star Wars: Gli Ultimi Jedi, una foto inedita di Luke Skywalker su una rivista ungherese

Mancano ancora diversi mesi all'uscita nelle sale cinematografiche di Star Wars: Gli ultimi Jedi, ottavo capitolo delle avventure ambientate tanto tempo fa in una galassia lontana lontana! Ci troviamo nel periodo della quiete prima della tempesta, quando ancora non siamo travolti dall'immensa campagna di marketing Disney tra foto, poster, trailer e via dicendo!

Per il momento dobbiamo dunque accontentarci di quei pochi scatti che vengono rilasciati dalla Lucasfilm, come ad esempio le recenti immagini con il look di diversi personaggi del film. Oggi via Twitter Mark Hamill ha pubblicato la cover di una rivista Ungherese chiamata Cinemania Mozimánia in cui compare la sua figura intera nei panni di Luke Skywalker con il titolo tradotto "Star Wars Az Utolsò Jedik"! Ecco il tweet:

Recentemente Hamill ha rilasciato delle dichiarazioni in cui parlava dei cambiamenti a cui è andato incontro Luke: "Penso che sia il personaggio della trilogia originale che più si è evoluto. Tra Il ritorno dello Jedi e Star Wars: Il risveglio della forza ci sono decadi del tutto ignoti al pubblico." In diverse interviste l'attore ha lamentato il fatto di aver avuto un ruolo marginale nel settimo episodio e afferma di essere impaziente di poter esplorare meglio i cambiamenti di Luke Skywalker nel prossimo film.

Star Wars The Last Jedi arriverà il 13 Dicembre 2017, il film è diretto da Rian Johnson e nel cast insieme a Mark Hamill ritroviamo Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega e Oscar Isaac.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Star Wars: Gli Ultimi Jedi, una foto inedita di...