Star Wars: Gli Ultimi Jedi, svelato il look di Laura Dern (e un nuovo droide)!

Dopo il compiacimento per la visione del nuovo trailer, Star Wars: Gli ultimi Jedi ci regala un'altra importante anticipazione. Nel trailer è, infatti, assente il personaggio di Laura Dern del cui vistoso look si vocifera da tempo. La Dern interpreta il Vice Ammiraglio Amilyn Holdo e adesso Lucasfilm ci offre una foto in cui possiamo ammirare il suo look e i capelli violacei. Insieme a lei facciamo la conoscenza di un'altra unità BB.

Nella foto Holdo viene mostrata nel quartier generale della resistenza nel corso di un incontro con qualcuno, forse Poe Dameron. Dietro di lei scorgiamo un nuovi droide, un'altra unità BB chiamata 2BB-2. A quanto pare nel film faremo la conoscenza di un altro paio di droidi BB, inclusi BB-4 e il malvagio BB-9E.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi approderà nei cinema italiani il 13 dicembre.

