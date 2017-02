Star Wars: Gli Ultimi Jedi, rivelato il contenuto del teaser trailer?

Cristiano Ogrisi

Pochi giorni fa venivano rilasciate le prime anticipazioni su chi sarebbe stato presente nel primo teaser trailer di Star Wars: The Last Jedi. Nelle ultime ore, invece, pare che qualcuno sia riuscito già a vedere in anteprima il trailer. Sembra strano, vista l'alto livello di segretezza tenuto dalla produzione, ma molti elementi coincidono con i rumour precedentemente usciti.

Attenzione, seguiranno possibili spoiler!

Il trailer - o forse solo una mini anteprima - uscirà, probabilmente, durante la Star Wars Celebration ad aprile. L'inizio sarà uguale a quello di Star Wars: Il risveglio della forza. Finn affanna pesantemente prima di comparire sullo schermo. Solo che stavolta si trova in un lettino medico, appena sveglio da un coma indotto dopo le brutte ferite riportate con lo scontro con Kylo Ren. Compare poi Poe Dameron che entra da una porta e dice "Sono quasi arrivati". In seguito Poe, Finn e il personaggio di Kelly Marie Tran entrano, travestiti da ufficiali del Primo Ordine in una struttura che sembra un'astronave Executor. Poi è il momento del generale Leia di Carrie Fisher che dice che un'ombra sta crescendo: vediamo il leader supremo Snoke uscire dalla propria ombra.

Dal leak, sembra che Luke Skywalker sarà assente dal primo sneak peek. Però si sente la sua voce che pronuncia, alla fine del teaser, "Tutto finirà con noi". Potete sentire la descrizione completa del trailer qui:

La Disney e la Lucasfilm sono molto attente al materiale riguardante Star Wars quindi sembra difficile che qualcuno abbia davvero visto il teaser completo. Il sequel sarà nelle sale il 15 dicembre 2017.

