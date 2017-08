Star Wars: Gli ultimi Jedi, qualche curiosità su Kylo Ren, Chewbacca e Maz Kanata

Il regista del film Star Wars: Gli ultimi Jedi, in arrivo nei cinema il 15 dicembre, ha svelato qualche nuova anticipazione su Kylo Ren e su alcuni dei protagonisti della saga.

Il personaggio interpretato da Adam Driver ha subito un'importante sconfitta alla fine del capitolo precedente, oltre ad aver ucciso il padre. Rian Johnson ha sottolineato: "Si tratta dell'aspetto più interessante da approfondire. Come ha affrontato quella situazione nella sua mente? Dove si trova a causa di quell'atto e che significato ha avuto per lui?".

Ben Solo/Kylo ha compiuto, in un certo senso, il passaggio dall'adolescenza all'età adulta, tuttavia l'ha fatto nel modo più estremo e negativo possibile. Nel nuovo capitolo della saga si vedrà poi il personaggio mostrare le sue capacità come pilota, essendo in più momenti a bordo del TIE Silencer, una nuova versione del veicolo utilizzato dal nonno Darth Vader.

Oltre a essere la responsabile della sua sconfitta, Rey proverà invece il desiderio di vendetta: "Semplicemente non capisce Kylo perché tutto quello che ha sempre voluto era avere dei genitori, e non comprende perché una persona che li ha possa fare una cosa simile. Va oltre ogni possibile comprensione, diventando quindi per lei ridicolo. Soffre per quella perdita e poi c'è la rabbia".

La figura di Han Solo sarà comunque presente, pur non apparendo fisicamente.

Nel nuovo lungometraggio ci sarà poi maggiore spazio per Captain Phasma e il regista ha spiegato: "Gwendoline Christie è una delle mie attrici preferite e si potrà vederla in azione, situazione piuttosto divertente. Il suo personaggio ha un aspetto fantastico e si scoprirà qualche nuovo dettaglio su di lei". Sullo schermo, inoltre, si assisterà a un confronto che la vedrà contrapposta all'ex stormtrooper Finn.

Chewbacca affronterà il dolore per la perdita di Han Solo decidendo di concentrarsi su una nuova missione e sul prendersi cura di Rey, in un certo senso considerata l'erede di Han.

Uno spazio minore, invece, sarà affidato a Maz Kanata, tuttavia Johnson ha assicurato: "E' però una parte davvero divertente e Lupita Nyong'o è fantastica".

