Star Wars: Gli ultimi Jedi, nuovi dettagli su Leia, Poe, Holdo e DJ!

Il magazine Entertainment Weekly ha condiviso nuovi dettagli sui personaggi al centro del film Star Wars: Gli ultimi Jedi.

Il regista Rian Johnson ha ad esempio parlato della presenza di Carrie Fisher nel lungometraggio: "Non abbiamo realizzato il film pensando di concludere la storia del personaggio, ma guardandolo ci sarà una reazione davvero emotiva a quello che compie in questo capitolo della saga".

Leia, nel lungometraggio, sarà quasi mentore di Poe Dameron, come ha spiegato Oscar Isaac: "Poe è, per certi versi, un figlio surrogato per lei ma penso inoltre che in lui veda il potenziale che gli potrebbe permettere di diventare un leader grandioso della Resistenza e anche oltre. Penso che Leia sappia che non sarà lì per sempre e con, un po' di amore duro, vuole spingerlo a essere un pilota più determinato, a temprare i suoi impulsi eroici con saggezza e chiarezza".

Nel film apparirà inoltre Laura Dern con il ruolo del vice ammiraglio Holdo, personaggio avvolto dal mistero, come ha sottolineato il filmmaker: "La segretezza ha uno scopo e rappresenta parte del divertimento nel portare sullo schermo il personaggio di Laura, con l'Ammiraglio Holdo si sta cercando di capire quale sia il suo rapporto con chiunque durante la visione del film".

L'attore Benicio Del Toro, invece, sarà DJ: "una figura enigmatica i cui abiti a brandelli e logori, e un atteggiamento apatico, nascondono una mente acuta e delle abilità da esperto".

John Boyega ha aggiunto che il personaggio parteciperà alla missione su Canto Bight che coinvolge Finn e Rose: "Abbiamo bisogno di qualcuno che sia esperto in codici e lui è il migliore nella galassia. Sfortunatamente è davvero sfuggente e agisce solo per ottenere dei guadagni economici. Non cambatte per nessuno schieramento".

