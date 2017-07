Star Wars: Gli Ultimi Jedi, nel nuovo video Mark Hamill e Carrie Fisher!

In occasione del D23 della Disney, tra le altre cose, è stato presentato uno speciale video dedicato a Star Wars: Gli Ultimi Jedi: non è un trailer, ma una speciale featurette che ci porta dietro le quinte del film e nel quale appaiono anche Mark Hamill e Carrie Fisher. Nel filmato Daisy Ridley promette un film dagli sviluppi inaspettati e che sorprenderà i fan. Si tratta di un video molto interessante per i fan, e alle riprese delle scene più intense sono affiancati anche momenti di grande spensieratezza e divertimento.

Leggi anche: Star Wars: 10 cose che (forse) non sapete sulla saga creata da George Lucas

Star Wars: Episode VIII, scritto e diretto da Rian Johnson, vedrà il ritorno degli eroi di Star Wars: Il risveglio della forza. Tra i nuovi membri del cast annunciato l'arrivo di Benicio Del Toro, Laura Dern e Kelly Marie Tran.

Star Wars: Episode uscirà nelle sale il 13 dicembre 2017.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Star Wars: Gli Ultimi Jedi, nel nuovo video Mark...