Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Mark Hamill: "Senza Carrie Fisher è tutto diverso"

Dopo la morte improvvisa di Carrie Fisher lo scorso Natale, in molti si sono chiesti cosa sarebbe successo al personaggio del Generale Leia Organa nel futuro del franchise. Dopo la scomparsa della diva, Disney ha confermato che la Fisher aveva già girato tutte le sue scene in Star Wars: The Last Jedi. Dal momento che lo studio ha garantito che Carrie non verrà resuscitata in digitale come accaduto con Peter Cushing in Rogue One: A Star Wars Story, è possibile sia stato preparato un finale adeguato per Leia. La morte della Fisher è stata sentita da tantissime persone nel mondo e il suo amico Mark Hamill ha spiegato quanto questo triste evento abbia colpito la serie:

"Ormai è diverso. Lei è insostituibile. Non ci sarà più una reunion vera e propria. È stato tragico. Mi dispiace che questo fatto aggiunga anche un velo di malinconia al film, che non ne avrebbe bisogno. So per certo che lei vorrebbe che tutti noi ci divertissimo. Lei era così divertente, amava godersi il momento."

Per quanto riguarda Star Wars: Episode IX, durante un'intervista a Good Morning America, Kathleen Kennedy, presidente della Lucasfilm, ha dichiarato che la Fisher non sarà presente nel film:

"Abbiamo terminato il ruolo nell'ottavo film e Carrie è assolutamente fenomenale, siamo felici di essere riusciti a terminare le riprese l'estate scorsa. Purtroppo, Carrie è venuta a mancare quando già stavamo a buon punto nell'ideazione dell'Episodio IX. Non avevamo ancora la sceneggiatura ma ci siamo riuniti e abbiamo ricominciato a gennaio e abbiamo deciso che il personaggio di Carrie non sarà presente nel prossimo film."

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Mark Hamill: "Senza...