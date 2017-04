Gli Ultimi Jedi: Luke passerà al lato oscuro? Per Mark Hamill "tutto è possibile"

Cristiano Ogrisi

Mark Hamill pensa che Luke potrebbe ancora scegliere il lato oscuro. Il teaser trailer di Star Wars: Gli Ultimi Jedi appena diffuso sul web promette molte avventure e colpi di scena nella saga Skywalker e l'ultima frase è una delle più discusse sui social network dai fan: "Conosco una sola verità, il tempo della fine dei Jedi è giunto". Non ci sono grandi indizi su cosa succederà, se Luke addestrerà Rey, se nel periodo di isolamento è diventato una persona diversa, e in un'intervista a ABCNews, Mark Hamill ha evitato ogni anticipazione, soffermandosi invece sulla ormai famosa frase del trailer:

"C'è differenza tra il teaser e il trailer. Un teaser dovrebbe mostrare immagini in velocità che alzano le attese e mettano voglia al pubblico di vedere il trailer completo, ma allo stesso tempo evita ogni snodo di trama. L'unica anticipazione è la frase finale, quella per cui i Jedi devono finire... è stato davvero uno shock per me leggere cosa aveva pensato Rian Johnson e penso che lo sarà anche per il pubblico."

E alla domanda sull'eventuale passaggio di Luke al lato oscuro, Hamill ha detto:

"Sì, è possibile. Tutto è possibile in questo film."

Anche nella trilogia originale, questa possibilità è stata più volte ventilata. Dalla battuta di dialogo della zia Beru che vede le somiglianze col padre, alle visioni di Luke come Darth Vader che uccide Palpatine, il suo personaggio è sempre stato a rischio. Ora che Luke ha vissuto in isolamento per anni e si è incolpato della deriva di Kylo Ren, potrebbe non essere così facile per lui tenere a bada il lato oscuro in Star Wars: The Last Jedi.

Il nostro commento al trailer: Star Wars: Gli ultimi Jedi - nel primo trailer Luke e Rey si preparano alla fine di un'era

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Gli Ultimi Jedi: Luke passerà al lato oscuro? Per...