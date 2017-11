Star Wars: Gli ultimi Jedi, Mark Hamill fa chiarezza sul rapporto tra Luke e il lato Oscuro!

Attenzione! Consigliamo ai gentili lettori che non vogliono conoscere dettagli inediti su Star Wars: Gli ultimi Jedi di non proseguire nella lettura di questa news

I trailer e il materiale promozionale di Star Wars: Gli ultimi Jedi ha fatto sospettare i fan che l'atteso ritorno di Luke Skywalker potesse coincidere con un suo avvicinamento al Lato Oscuro. Adesso a fare chiarezza ci pensa Mark Hamill in persona nel corso di un'intervista per Disney Rewards Insider intitolata "40 Years of Heroism".

Ecco cosa ha dichiarato l'attore: "In Star Wars: Il risveglio della forza, Luke ha perso fiducia nella sua abilità di fare la scelta giusta. E' tormentato nel profondo, ma non è passato al lato oscuro. Quella che vedrete non sarà una versione malvagia. Ma è comunque un'incarnazione del personaggio che nessuno si aspetta. Sarà una sfida."

Diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi arriverà nei cinema italiani il 13 dicembre e ripartirà là dove si era chiuso Star Wars: Il risveglio della forza, con l'incontro tra Rey e Luke Skywalker.

