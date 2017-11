Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Mark Hamill: "E' una versione di Luke inaspettata"

Mark Hamill, in una nuova intervista rilasciata a Disney Rewards Insider, ha parlato del film Star Wars: Gli ultimi Jedi, in arrivo nei cinema a dicembre, accennando al lato oscuro del personaggio.

L'attore ha infatti spiegato: "In Il risveglio della forza Luke Skywalker ha perso la sua sicurezza nella capacità di prendere scelte positive. E' qualcosa che lo ha tormentato profondamente ma non ha ceduto al lato oscuro. Questa non sarà una versione malvagia del personaggio ma è tuttavia un'incarnazione che non mi sarei mai aspettato. Mi ha fatto uscire dalla mia comfort zone. E' una vera sfida".

Diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi arriverà nei cinema italiani il 13 dicembre e ripartirà là dove si era chiuso Star Wars: Il risveglio della forza, con l'incontro tra Rey e Luke Skywalker.

