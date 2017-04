Star Wars: Gli Ultimi Jedi, le prime reazioni parlano di un film "diverso dal solito"

Cristiano Ogrisi

Daisy Ridley, protagonista di Star Wars: Gli Ultimi Jedi, ha dichiarato che le prime reazioni a un pre-montato del film lo hanno definito "diverso dal solito". Dopo l'uscita del teaser trailer, i fan hanno da subito iniziato a discutere ed esaminare ogni nuovo fotogramma. Si è molto parlato online del tono apparentemente cupo della pellicola, infatti durante un'intervista a Fandango, Daisy Ridley, interprete di Rey, ha affermato che in effetti The Last Jedi sarà diverso dagli altri film:

"Ho parlato con diverse persone che hanno potuto vedere il pre-montato del film e tutti quanti mi hanno detto che è molto diverso dal solito. Penso che la visione e le immagini di Rian Johnson lo abbiano reso così, ha avuto molto spazio per fare qualcosa di unico."

Il nostro commento al trailer: Star Wars: Gli ultimi Jedi - nel primo trailer Luke e Rey si preparano alla fine di un'era

Star Wars: Gli Ultimi Jedi è il primo film della saga in cui non c'è la mano di George Lucas, tra sceneggiatura e regia, e pare che Johnson sia riuscito ad avere con successo il controllo del tono e del cuore del franchise. Il risultato potrebbe essere il capitolo più dark della storia di Guerre stellari, in uscita il 13 Dicembre 2017.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Star Wars: Gli Ultimi Jedi, le prime reazioni...