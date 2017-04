Star Wars: Gli Ultimi Jedi, la sceneggiatura svelerà le origini di Rey?

Cristiano Ogrisi

La vera identità di Rey è stata una domanda fondamentale ancora prima che Star Wars: Il risveglio della forza uscisse nelle sale cinematografiche. Negli anni è stato detto di tutto sulle sue origini: potrebbe essere la figlia di Luke, Han o Leia, la nipote di Obi-Wan, una reincarnazione di Anakin o comunque potrebbe avere un legame con la dinastia. Ne Il Risveglio della Forza non è stato detto molto sulla storia di Rey, solo che è stata abbandonata in tenera età a Jakku ma pare che in Star Wars: Gli Ultimi Jedi finalmente scopriremo il passato della protagonista. Durante un'intervista a Good Morning America, il regista Rian Johnson ha dichiarato:

"Sicuramente ci saranno dei riferimenti al suo passato. Ci sono molti colpi di scena nel film e molte sorprese, voglio che il pubblico se li goda quando lo vedrà. Una di queste sorprese riguarda proprio quest'argomento e come sarà affrontato."

Daisy Ridley, interprete di Rey, ha inoltre dichiarato:

"Ho visto una scena settimana scorsa, una piccola clip di una cosa che non sapevo sarebbe accaduta ed ero tipo 'Ah. Wow. Ok.' Penso che qualche domanda avrà risposta in questo capitolo."

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Star Wars: Gli Ultimi Jedi, la sceneggiatura...