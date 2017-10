Star Wars: Gli ultimi Jedi – La nostra parodia del nuovo trailer

Entusiasmo e paura, delirio collettivo e qualche perplessità. Il nuovo corso starwarsiano vive nel segno della scissione tra elettrizzati e delusi, come se il Lato Chiaro e il Lato Oscuro fosse una scelta obbligatoria per ogni fan delle galassie lontane lontane. Questo Star Wars: Gli ultimi Jedi, come tutti i secondi atti di ogni trilogia, porta dentro di sé tante domande ancora irrisolte e la responsabilità di fare da cerniera tra un nuovo inizio e un epico finale, previsto per il 2019.

I dilemmi principali, ovviamente, sono rivolti verso gli schieramenti morali dei nostri paladini: Rey potrebbe mai cedere al Lato Oscuro? Kylo Ren sarà ancora tentato dal Lato Chiaro? E soprattutto perché Luke Skywalker si è confinato in un remoto angolo della galassia? Se risposte idiote tu vuoi, il nostro trailer parodia guardare tu devi.

Si tratta ovviamente di un altro doppiaggio ironico ideato dal nostro Giuseppe Grossi e realizzato con la preziosa collaborazione di Margherita Bonvino e Gabriel Scarcelli. Se vi è piaciuto, al link che segue ne potete vedere tanti altri!

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Star Wars: Gli ultimi Jedi – La nostra parodia...