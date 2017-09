Star Wars: Gli Ultimi Jedi: la copertina di Empire sembra un cross-over con Terminator!

La rivista Empire ha recentemente rivelato la cover olografica di un numero speciale in cui compare in copertina Star Wars: Gli ultimi Jedi. La foto ha sollevato qualche perplessità tra i fan, ma non solo. Infatti anche il regista del film Rian Johnson ha condiviso su twitter le sue impressioni.

La foto vede Rey consegnare la spada laser alla mano artificiale di Luke Skywalker e il look un po' spoglio dell'immagine ha permesso a Johnson di scherzare annunciando un cross-over tra Guerre stellari e Terminator! Il regista ha infatti commentato: "Amo quelli di Empire, questa foto è fantastica e mi da anche l'occasione di dirvi che l'ultimo Jedi sarà un Terminator!". Ecco il tweet di Rian Johnson con la copertina di Empire Magazine:

I love the folks at Empire, this is very cool. Also thrilled to announce that TLJ is a stealth Terminator crossover. Don't @ me. https://t.co/1eyhIW80oT — Rian Johnson (@rianjohnson) 1 settembre 2017

Breathe...just breathe. Empire's holographic subscriber cover for Star Wars: The Last Jedi has been revealed: https://t.co/NDqj0rqBR7 pic.twitter.com/yrIm3v4eND — Empire Magazine (@empiremagazine) 1 settembre 2017

Star Wars: Episode VIII, scritto e diretto da Rian Johnson, vedrà il ritorno degli eroi di Star Wars: Il risveglio della forza. Tra i nuovi membri del cast troviamo Benicio Del Toro, Laura Dern e Kelly Marie Tran. Star Wars: Gli Ultimi Jedi uscirà nelle sale cinematografiche il 13 Dicembre 2017!

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Star Wars: Gli Ultimi Jedi: la copertina di...