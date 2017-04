Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Kevin Smith commenta il trailer (video)

Valerio Di G.

La Disney nelle ultime settimane ci ha premiato con una valanga di trailer e anticipazioni interessanti. Qualche giorno fa usciva il trailer di Thor: Ragnarok e abbiamo condiviso l'entusiasmo di tutti coloro che lo attendevano, tra cui l'ambasciatore del mondo geek Kevin Smith che per l'occasione ha realizzato un video in cui lo commentava appassionatamente. Ieri, invece, miliardi di fan nel mondo sono rimasti attaccati al monitor per un altro attesissimo trailer, si tratta ovviamente di Star Wars: Gli Ultimi Jedi!

Kevin Smith, così come molti altri della sua generazione, è letteralmente cresciuto con la Trilogia di George Lucas. Nel video infatti dichiara di aver passato l'infanzia con la foto autografata di Carrie Fisher sul proprio comodino in una stanza piena di poster di Guerre Stellari. I suoi film, del resto, sono farciti di citazioni su citazioni al mondo di Star Wars e gli stessi Mark Hamill e Carrie Fisher appaiono in simpatici piccoli ruoli nell'esilarante Jay & Silent Bob... Fermate Hollywood!, film che sin dal titolo originale (Jay and Silent Bob Strikes Back) strizza l'occhio con affetto a L'impero colpisce ancora! Nel 2015, invece, il regista ha avuto un piccolo cameo vocale in Star Wars: Il risveglio della forza.

Il nostro commento al trailer: Star Wars: Gli ultimi Jedi - nel primo trailer Luke e Rey si preparano alla fine di un'era

Come sappiamo l'obbiettivo in questi momenti di panico in cui vengono rilasciate sequenze inedite è guardarsi un'infinità di volte (tanto per cominciare!) il trailer in questione per poterlo così analizzare fino al più minuscolo dettaglio. Ovviamente anche questa volta il regista di Clerks - commessi non è riuscito a trattenersi e poche ore dopo la release del trailer di Episodio VIII on-line è apparso sulla pagina facebook e youtube di Smith un filmato con il suo commento in diretta. Ecco il video!

Star Wars: The Last Jedi è diretto da Rian Johnson, mentre nel cast troviamo Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Benicio Del Toro, Andy Serkis e Oscar Isaac! L'uscita in sala è attesa per il 15 Dicembre 2017!

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Kevin Smith commenta...