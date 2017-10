Star Wars: Gli Ultimi Jedi, il trailer già visto oltre 120 milioni di volte

Il nuovo trailer di Star Wars: Gli ultimi Jedi è stato visto, in sole 24 ore, oltre 120.1 milioni di volte in tutto il mondo, facendolo quindi diventare uno dei debutti di maggior successo di sempre.

La Lucasfilm ha dichiarato: "La vostra risposta al trailer e la voglia di vedere Star Wars: Gli ultimi Jedi ci ha fatto sentire particolarmente orgogliosi. E' difficile spiegare quello che significano per noi questi numeri, le vostre discussioni online e i video in cui mostrate le vostre reazioni - e che guardiamo! Siamo onorati e grati. Ringraziamo inoltre chi di voi ha già comprato il biglietto per le prime proiezioni. Molte hanno già registrato il tutto esaurito negli Stati Uniti, mentre nel Regno Unito e in Irlanda si è di fronte a una delle prevendite migliori di sempre. Ma siate certi che ci sono ancora molti posti a disposizione! In poco più di due mesi si rivelerà molto su Rey, Kylo Ren, Finn, il Generale Leia, Luke... e i nostri nuovi amici, i porg".

Diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi arriverà nei cinema italiani il 13 dicembre e ripartirà là dove si era chiuso Star Wars: Il risveglio della forza, con l'incontro tra Rey e Luke Skywalker.

