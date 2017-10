Star Wars: Gli Ultimi Jedi, un'anticipazione del nuovo trailer!

Il 9 ottobre è il grande giorno del trailer ufficiale di Star Wars: Gli ultimi Jedi, secondo capitolo della nuova trilogia ispirata al franchise ideato da George Lucas nel 1977, ma oggi la Lucasfilm ha voluto regalare un antipasto ai fan con un gustoso teaser trailer di 'preparazione':

Brand new @StarWars: #TheLastJedi trailer TOMORROW during Monday Night Football on @ESPN. pic.twitter.com/dbEXCHzPTi