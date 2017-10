Star Wars: Gli Ultimi Jedi, ecco contro chi potrebbero combattere Luke e Rey!

Attenzione! Consigliamo ai gentili lettori che non vogliono conoscere dettagli inediti su Star Wars: Gli ultimi Jedi di non proseguire nella lettura di questa news

La scorsa settimana l'Irlanda ha ispitato un evento dedicato a Star Wars: Gli ultimi Jedi per celebrare le location iconiche e i paesaggi usati per girare il film. Questo evento organizzato per la stampa comprendeva la proiezione di alcune scene esclusive girate nelle location irlandesi e una di queste scene ha fatto drizzare le antenne ai presenti.

In una scena di battaglia si vedrebbero Luke e Rey attaccati dai Cavalieri di Ren. I Cavalieri sono un'organizzazione che agisce sotto il controllo del Supremo Leader Snoke e alla guida del team ci sarebbe Kylo Ren in persona. Nel materiale mostrato i cavalieri, vestiti di nero, circondano Kylo nel mezzo di una tempesta, mostrata nel corso di un flashback di Rey mentre fa visita a Maz Khanata.

The Hollywood Reporter riferisce che il video mostrato all'evento irlandese mostra "John Boyega e Oscar Isaac, insieme a Daisy Ridley e Mark Hamill, intenti a superare la collina di Skellig mentre girano una concitata scena."

Un utente di StarWarsNewsNet presente all'evento ha dato un'altra interpretazione del materiale video mostrato descrivendo "Kylo e i Cavalieri di Ren che attaccano Luke e Rey su Ahch-To. Sembra una lunga battaglia. Al tramonto segue la notte. Il Falcon viene danneggiato gravemente in alcune belle sequenze sopra l'Irlanda, presumibilmente durante un tentativo di fuga. Luke raggiunge Rey tra gli alberi, ma i due non sono soli. A un certo punto si voltano perché sentono qualcuno dietro di loro."

Quale sia il reale contenuto di queste sequenze, lo scopriremo il 13 dicembre al cinema.

