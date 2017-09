Star Wars Force Friday 2017: una pioggia di gadget, funko e action figures collezionabili!!

Anche quest'anno la Forza scorre potente nel marketing Disney e come ben sappiamo, il lato oscuro sa tentarci! Nella nuova edizione dello Star Wars Force Friday sono stati infatti rilasciati tantissimi gadget, action figures e giocattoli vari dedicati alla galassia lontana lontana ed in particolare al capitolo di prossima uscita Star Wars: Gli ultimi Jedi.

Lo Star Wars Force Friday è un evento creato nel 2015 in occasione dell'arrivo in sala di Star Wars: Il risveglio della forza. La Disney cercando di replicare il giorno dell'anno che unisce tutti i fan di Guerre stellari, il 4 Maggio, presentò a Settembre tutta una serie di prodotti in linea con il lancio della nuova trilogia. Anche l'annata di Rogue One: A Star Wars Story ha avuto il suo Force Friday, trasformando così la geniale idea di marketing in una nuova attesa tradizione.

Tra i tanti oggetti rilasciati dalla Disney troviamo una nuova linea della Black Series, amatissima dai collezionisti di tutto il mondo, con personaggi come Captain Phasma, Rey e nuove versioni di Obi-Wan Kenobi, Han Solo, Luke Skywalker e la Principessa Leia Organa! Oltre alla Black Series, una pioggia di Funko (tra cui anche il Porg, creatura inedita del franchise che vedremo per la prima volta proprio in Episodio VIII), nuove spade laser da collezione, costumi ed elmetti da battaglia come quello di Poe Dameron!

Ecco qualche splendido gadget tra i tanti presentati durante quest'edizione dello Star Wars Force Friday:

Star Wars The Last Jedi arriverà il 13 Dicembre 2017, il film è diretto da Rian Johnson e nel cast insieme a Mark Hamill ritroviamo Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega e Oscar Isaac.

