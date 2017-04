Star Wars, Ewan McGregor: "Un film su Obi-Wan Kenobi? Sarei felice di farlo!"

In estate conosceremo il tema della nuova pellicola antologica di Star Wars, la terza in arrivo dopo Rogue One: A Star Wars Story e Han Solo: A Star Wars Story. Le voci circolate in queste ultime settimane vedrebbero in pole position un film su Obi-Wan Kenobi. Naturalmente mancano le conferme ufficiali, ma cosa ne pensa Ewan McGregor, interprete del personaggio?

"Non mi è stata fatta nessuna offerta ufficiale e non ho incontrato nessuno, ma ho sempre dichiarato che sarei felice di farlo se mi volessero. Sarebbe un bel collegamento tra l'ultimo episodio dei prequel e i nuovi episodi. Credo che siano impegnati con i nuovi progetti fino al 2020, perciò non penso che accadrà tanto presto, se accadrà."

Dopo essere comparso in T2 Trainspotting, Ewan McGregor ha interpretato un doppio ruolo nella terza stagione di Fargo. La sua agenda futura, però, al momento sembra piuttosto libera. Si starà tenendo pronto per la chiamata della Lucasfilm?

