Star Wars: Episode IX, Rian Johnson non scriverà la sceneggiatura

Fin dal 2014 sappiamo che oltre a scrivere e dirigere Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Rian Johnson avrebbe dovuto scrivere o comunque occuparsi del trattamento di Star Wars: Episode IX, che sarà diretto dal collega Colin Trevorrow.

Adesso, però, i piani di LucasFilm sarebbero cambiati. Lo studio avrebbe deciso di affidare la scrittura del terzo capitolo a Colin Trevorrow e al coautore di Jurassic World Derek Connolly.

Ieri Rian Johnson ha risposto a un fan su Twitter facendo chiarezza sulla situazione:

@mattpeto That's old info, I haven't been involved in writing IX.