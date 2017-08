Star Wars: Episode IX, Jack Thorne revisionerà e modificherà la sceneggiatura del sequel

Star Wars: Episode IX, conclusione della nuova trilogia della Lucasfilm, è in lavorazione dal momento in cui è stato annunciato che sarebbe stato diretto da Colin Trevorrow. Il regista di Jurassic World si è occupato, insieme a Derek Connolly, della prima stesura della sceneggiatura, apprezzata dallo studio per riuscire a portare il film nelle sale nel 2019. L'inizio riprese è previsto per gennaio 2018 e il regista stava finendo le attività di pre-produzione, come il casting di ruoli minori e gli ultimi location scouting, ma THR ha riportato oggi la notiza dell'ingaggio di Jack Thorne (Wonder) per revisionare e modificare la sceneggiatura dell'Episodio IX.

Non è ancora chiara la dimensione dell'intervento, probabilmente si tratta di un'ultima lettura a un occhio esterno, visto che si tratta dell'ultimo capitolo, ma i fan sono preoccupati per eventuali ritardi dovuti a questa revisione. Dopo le feroci critiche al film The Book of Henry, Trevorrow è entrato nell'occhio del ciclone, e per qualche settimana la stampa americana ha addirittura messo in dubbio la sua presenza in cabina di regia di Star Wars 9.

