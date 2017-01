Star Wars: Ep. VIII - Mark Hamill domani condividerà un first look

Mark Hamill, sulla pagina Facebook di Pop Culture Quest, ha condiviso un'immagine che potrebbe far presupporre che domani verrà pubblicato un contenuto in anteprima legato a Star Wars: Episode VIII.

L'interprete di Luke Skywalker è il protagonista della nuova serie in streaming realizzata per Comic-Con HQ, in cui l'attore incontra altri collezionisti ed esperti per condividere la loro passione.

Ecco le immagini che la star ha pubblicato online:

Il film, diretto da Rian Johnson, arriverà nei cinema il 15 dicembre 2017.

