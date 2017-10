Star Wars: ecco perché David Fincher non dirigerà mai un film della saga!

Il nome di David Fincher è sempre stato uno dei primi a comparire tra i fan quando si provò a indovinare chi sarebbero stati i registi della nuova trilogia. Il regista di The Social Network ha però spiegato di non volersi assolutamente infilare in un progetto del genere. Infatti in un'intervista a Empire, Fincher ha dichiarato:

"Ho parlato con Kathleen Kennedy e non è una grandissima idea. Non so cosa sia peggio: essere George Lucas all'inizio dove tutti sul cast ridacchiavano e si chiedevano 'Alderaan? Che diavolo è?' o dover girare il prossimo film dopo l'enorme successo degli ultimi due. Un conto è avere a che fare con l'appassimento dei personaggi di Harrison Ford e Carrie Fisher, un altro è dover incassare un miliardo - un miliardo e mezzo di dollari per andare bene, direi che la pressione è esagerata. Bisogna essere davvero convinti. Bisogna essere sicuri, perché sono due anni della propria vita, sono 14 ore al giorno, 7 giorni a settimana."

Diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi arriverà nei cinema italiani il 13 dicembre e ripartirà là dove si era chiuso Star Wars: Il risveglio della forza, con l'incontro tra Rey e Luke Skywalker.

