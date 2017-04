Star Wars Day: nei Disney Store eventi e merchandise per celebrare la saga

Dal 4 al 7 maggio nei Disney Store italiani (con l'esclusione dei punti vendita presenti all'interno dei department store Coin di Milano e Catania), si terranno eventi gratuiti per celebrare lo Star Wars Day, l'evento mondiale organizzato dai fan che ogni 4 maggio festeggia l'universo stellare.

Tra le attività in programma Le vie della Forza, in cui i piccoli ospiti potranno imparare a usare la Forza e a diventare parte della Ribellione, lezioni di spada laser, e la possibilità di vincere simpatici gadget a tema.

Il 4 maggio, online e in tutti gli Store italiani arriveranno anche i nuovi prodotti dedicati all'universo di Star Wars: pin, tsum tsum e anche il nuovo esclusivo set di Droidi. Per tutto il week end, inoltre, saranno distribuite gratuitamente le nuove cartoline da collezionare.

Le attività dedicate alla saga torneranno poi nell'ultimo weekend di maggio per ricordare il quarantesimo anniversario dell'uscita nelle sale di Guerre stellari. In queste giornate, gli appassionati della saga potranno anche essere protagonisti di "incontri stellari" e tutti potranno ricevere anche un poster dedicato alla speciale ricorrenza. Negli stessi giorni, solo online, i fan potranno acquistare nuovi esclusivi prodotti dedicati alla saga.

