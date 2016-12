Star Wars: Darth Vader offende Luke Skywalker e Il Risveglio della Forza

Un fascio di luce rossa nell'oscurità ed è subito mito, emozione, impeto nostalgico. La furia cieca e inarrestabile di Darth Vader apprezzata in Rogue One: A Star Wars Story ha riacceso la passione starwarsiana anche nei cuori più aridi, anche nell'animo di chi era rimasto deluso da Star Wars: Il risveglio della forza. In occasione di questo epico ritorno del Lato Oscuro della Forza, abbiamo deciso di dedicare il nostro abituale ridoppiaggio ironico al grande Signore del Male. Abbiamo osato rivistare la sequenza più iconica de L'impero colpisce ancora, immaginando un Darth Vader senza peli sulla lingua e spietato, il cui volere è solo uno: mettere in guardia Luke Skywalker da un triste destino.

Il doppiaggio è un'idea di Giuseppe Grossi, con mix audio a cura di Gabriele Scarcelli. Se vi è piaciuto, al link che segue ne potete vedere tanti altri!

