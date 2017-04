Star Wars: Daisy Ridley e Mark Hamill faranno un importante annuncio

Domani, durante la trasmissione Good Morning America, verrà fatto un importante annuncio legato alla saga di Star Wars, in occasione del quarantesimo anniversario della saga creata da George Lucas.

Saranno Daisy Ridley e Mark Hamill, interpreti di Rey e Luke Skywalker, a svelare la sorpresa di cui non sono stati per ora rivelati i dettagli.

Venerdì dovrebbe inoltre essere diffuso online il primo trailer di Star Wars: Gli ultimi jedi durante la Star Wars Celebration che si svolgerà a Orlando nei prossimi giorni.

TOMORROW ON @GMA: @StarWars celebrates its 40th anniversary and we've got an announcement you won't want to miss! pic.twitter.com/gbQWV1a8Yt