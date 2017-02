Star Wars: che fine ha fatto Jar Jar Binks? Un libro ci svela il suo destino

Cristiano Ogrisi

Attenzione: seguiranno spoiler del libro Star Wars Aftermath: Empire's End

Molti dei fan di Guerre stellari non sono ammiratori di Jar Jar Binks, il Gungan introdotto nel 1999 in Star Wars ep. I - La minaccia fantasma. Jar Jar è stato sempre recepito negativamente, come un personaggio ridicolo e poco interessante. Nonostante fosse presente in tutta la trilogia, non si sa bene cosa gli è accaduto dopo che l'Impero ha preso il controllo... almeno finora. Pare, infatti, che negli anni successi a Il ritorno dello Jedi, Jar Jar sia diventato un'artista di strada.

Star Wars Aftermath: Empire's End, l'ultimo libro scritto da Chuck Wendig in uscita a fine febbraio, Jar Jar sta facendo uno spettacolo vicino a una fontana. Poi si presenta a Mapo, un ragazzo rifugiatosi a Naboo, e prova a rallegrarlo e racconta della sua vita sempre in fuga, per alcuni errori che ha fatto.

Questa scena sembra voler quasi prendere le reazioni del pubblico e metterle nero su bianco: gli adulti non lo riescono a sopportare, i bambini lo trovano divertente. E questo è l'unico modo per sapere qualcosa sul destino di Jar Jar, visto che non comparirà più in nessun film della saga.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Star Wars: che fine ha fatto Jar Jar Binks? Un...