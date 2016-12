Star Wars Celebration: svelati i badge artistici realizzati per l'evento

Dal 13 al 16 aprile, negli spazi dell'Orange County Convention Center di Orlando, si svolgerà l'edizione 2017 della Star Wars Celebration.

Per l'occasione l'artista Paul Shipper ha realizzato dodici badge che ritraggono alcuni dei personaggi preferiti dai fan: "La cosa più importante era accontentare tutti alla Lucasfilm. E poi, visto che loro li hanno apprezzati, allora si spera che anche i fan lo faranno. Si tratta di provare a realizzare qualcosa che fosse molto diverso da quanto fatto in precedenza, per celebrare il quarantesimo anniversario di Star Wars".

Ecco tutte le immagini:

Rogue One: A Star Wars Story, nel frattempo, continua a ottenere ottimi risultati e nella giornata di ieri ha incassato 16 milioni di dollari a livello internazionale e 17.6 milioni negli Stati Uniti, per un totale di 33.6 milioni. Il lungometraggio diretto da Gareth Edwards ha così superato quota 357 milioni di dollari.

