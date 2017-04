Star Wars Celebration: l'emozionante video tributo a Carrie Fisher

In occasione della Star Wars Celebration la Lucasfilm ha voluto ricordare con affetto Carrie Fisher, l'indimenticabile interprete di Leia.

La produzione ha realizzato un emozionante video tributo alla star in cui si ripercorrono i momenti più importanti della saga che l'hanno vista protagonista.

Nel video si è dato spazio anche al dietro le quinte dei lungometraggi, alle immagini realizzate negli attimi di pausa insiema agli altri membri del cast e a divertenti spezzoni delle interviste rilasciate dalla star, oltre a rivelare una breve anteprima del look dell'attrice sul set dell'ottavo capitolo della saga, Star Wars: The Last Jedi.