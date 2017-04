Star Wars Celebration: alcuni fan mettono in scena il finale di Rogue One!

Cristiano Ogrisi

Uno degli elementi più affascinanti di ogni convention è l'impegno che i fan mettono nel ricreare i costumi dei loro beniamini. Un gruppo di fan sfegatati di Guerre stellari ha superato ogni aspettativa e ha messo in scena la sequenza finale di Rogue One: A Star Wars Story in uno dei corridoi durante il Star Wars Celebration Orlando 2017, per i quarant'anni della saga.

Fans at @SW_Celebration do a most impressive recreation of THAT scene from #RogueOne... pic.twitter.com/HiZpsK9igg — Star Wars UK (@StarWarsUK) 15 aprile 2017

Oltre l'entusiasmo e il divertimento dei fan, la Star Wars Celebration Orlando è stato un vero e proprio evento per l'universo creato da George Lucas, che ha toccato tutti gli argomenti possibili relativi a Guerre stellari, dai film passati ai film futuri, alla serie animata, fino ai videogiochi e alle colonne sonore.

Il nostro commento al trailer: Star Wars: Gli ultimi Jedi - nel primo trailer Luke e Rey si preparano alla fine di un'era

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Star Wars Celebration: alcuni fan mettono in...