Star Wars: Carrie Fisher non sarà ricreata in digitale nei prossimi episodi

I fan di tutto il mondo hanno da poco affrontato la scomparsa di Carrie Fisher negli ultimi giorni del 2016, e nel mondo di Guerre stellari c'è stata una lunga discussione sul futuro di Leia Organa nella serie. Fino a qualche giorno fa, l'opzione di un utilizzo di una versione computerizzata di Leia era la più probabile, ma oggi la Lucasfilm ha assicurato il pubblico che non accadrà mai:

"Di solito non rispondiamo alle congetture dei fan o della stampa, ma c'è un rumour che vorremmo commentare. Vogliamo assicurare i nostri fan che la Lucasfilm non creerà digitalmente il personaggio di Carrie Fisher, la principessa o il generale Leia Organa. Carrie Fisher era, è, e sarà sempre un pezzo della famiglia della Lucasfilm. Era la nostra principessa e, soprattutto, nostra amica. Ancora stiamo soffrendo per la sua scomparsa. Abbiamo cura della sua memoria e ci sforzeremo sempre per onorare tutto ciò che ha dato a Star Wars."

La scorsa settimana, è stato riportato dalla stampa che Disney e Lucasfilm avevano incontrato Colin Trevorrow, regista di Star Wars: Episode IX e altri elementi della troupe per discutere il futuro di Leia Organa e proprio ieri si era parlato di una versione CGI.

Viste le controversie generate dall'utilizzo di Tarkin in Rogue One: A Star Wars Story, la Lucasfilm ha deciso di non replicare quest'effetto per un personaggio ancora più iconico agli occhi del pubblico. Prima della sua scomparsa, Carrie Fisher aveva terminato le sue riprese per Star Wars: Episode VIII, ma ancora non è chiaro se ci saranno cambiamenti nella sua storyline.

