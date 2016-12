Star Wars: Boba Fett torna protagonista del terzo spinoff?

Mentre Rogue One: A Star Wars Story prosegue la sua corsa al box office, resta il mistero sul soggetto del terzo degli spinoff preannunciati. In un primo tempo, dopo il solo dedicato al giovane Han Solo e alla conquista del Millennium Falcon, nelle intenzioni di Disney sarebbe dovuto arrivare un lungometraggio incentrato sulle avventure del cacciatore di taglie Boba Fett.

In passato pare che fosse stato addirittura preparato un sizzle reel del film da mostrare a un fan event di Star Wars. Poi, qualche mese fa, Disney ha annunciato l'intenzione di far slittare il progetto a data da destinarsi. Inoltre è decaduta anche la scelta di Boba Fett come argomento centrale della pellicola. Adesso, però, questa situazione di stallo sembra destinata a cambiare di nuovo.

My Entertainment World, sito specializzato dedicato alle nuove produzioni, avrebbe inserito lo sterzo spinoff di Star Wars tra le pellicole in fase di sviluppo presso i Pinewood Studios, dove sono stati girati gli altri film della saga. Sul sito sarebbe, inoltre, comparsa una sinossi dell'Untitled Boba Fett Star Wars Anthology Movie: "Storia delle origini del più noto cacciatore di taglie della galassia. Boba Fett è un guerriero Mandolorian addestrato dal padre Jango Fett a diventare uno dei più noti cacciatori di taglie della galassia."

Questa nuova informazione confonde ulteriormente le acque: il film su Boba Fett si farà oppure no? Lucasfilm deve ancora confermare ufficialmente la notizia, ma a quanto pare il progetto iniziale sarebbe in fase di rilancio. E' possibile che la conferma da parte di Lucasfilm avverrà nel corso degli incontri di gennaio preannunciati dalla Presidente Kathleen Kennedy? Staremo a vedere.

