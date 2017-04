Star Wars: Billie Lourd prende il posto della madre Carrie Fisher nelle foto di gruppo

La perdita di Carrie Fisher era palpabile all'inaugurazione della Star Wars Celebration, ma Disney e Lucasfilm hanno voluto celebrare l'eredità lasciata dall'iconica attrice e dal suo personaggio, la Principessa Leia. Così sul palco delle celebrazioni per i 40 anni di Guerre stellari è salita Billie Lourd, figlia della Fisher.

Billie Lourd ha presentato un commovente tributo alla madre e successivamente ha posato per una foto di gruppo insieme al creatore della saga George Lucas, a Harrison Ford, Mark Hamill e al Presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy.

Leggi anche: Carrie, ti amiamo! Lo sai?

Visibilmente commossa, Billie Lourd, comparsa brevemente insieme alla madre in Star Wars: Il risveglio della forza, ha dichiarato rivolta ai fan: "Vi amava perché avete accolto tutto di lei. Il lato forte da soldato e l'aspetto vulnerabile, il suo lato oscuro con cui ha combattuto tutta la vita. Amava questo incredibile personaggio che ha creato, questa forza chiamata Leia."

See George Lucas and Billie Lourd's touching speeches about Carrie Fisher at #StarWars Celebration https://t.co/FcKQNTKWnV pic.twitter.com/WkjSz5CMBj