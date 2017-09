Star Wars, Anthony Daniels non è mai stato un fan di Jar jar Bink!

L'attore Anthony Daniels interprete del noto droide unità di protocollo C-3PO si è unito alla lunghissima lista di persone che, guardando la Trilogia dei Prequel di George Lucas, non hanno particolarmente amato il più famoso Gungan di Naboo, Jar Jar Binks.

Parlando durante un Q&A al Fan Expo 2017, Daniels ha parlato delle sue impressioni su uno dei personaggi più discussi della saga. Pur elogiando la performance dell'attore che ha dato vita a Jar Jar, ha ammesso di essere d'accordo con molti fan: "Jar Jar è stato creato da Lucas e l'attore Ahmed Best, che è davvero bravo. Ottimo interprete con una grande inventiva nei movimenti. Ha fatto esattamente ciò che George gli ha chiesto di fare."

"Jett, il figlio di George - continua Daniels - era entusiasta della performance di Ahmed...ma Jett aveva solo 10 anni! Io non ero altrettanto entusiasta di quello che stavo vedendo, per me Jar Jar è stato un po' come gli Ewoks. I bambini tra gli otto e i dieci anni adorano quel personaggio, io sono ben oltre quell'età! Mi è dispiaciuto per Ahmed che è stato comunque bravissimo ed è rimasto incastrato nelle critiche, ma Jar Jar Binks non fa per me!"

C-3PO nella Trilogia originale era un personaggio che Lucas aveva ideato, tra le altre cose, per infastidire i personaggi e quindi in maniera più divertita anche i spettatori. Con Jar Jar Binks in Star Wars ep. I - La minaccia fantasma il creatore di Guerre stellari aveva puntato a raggiungere lo stesso obiettivo, questa volta però non riuscendo a conquistare i cuori dei fan. Jar Jar è infatti ritenuto uno dei peggiori elementi della saga!

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Star Wars, Anthony Daniels non è mai stato un fan...