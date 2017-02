Star Wars: anche i prossimi film utilizzeranno la tecnologia IMAX

La Lucasfilm e la Disney hanno annunciato ufficialmente che anche il regista Rian Johnson, dopo J.J. Abrams, ha girato alcune sequenze del nuovo film Star Wars: The Last Jedi utilizzando le telecamere ad alta definizione IMAX.

Lo stesso accadrà in futuro con il lungometraggio dedicato Han Solo e al nono episodio della saga.

L'accordo stretto dalla Disney prevede inoltre l'utilizzo della tecnologia in occasione di Black Panther, Ant-Man and the Wasp, Captain Marvel e Avengers: Infinity War.

Nel campo dell'animazione, invece, la spettacolarità alla base di esperienze cinematografiche uniche sarà sfruttata anche per The Incredibles 2, Toy Story 4 e il sequel di Wreck-It Ralph.

Alan Bergman, presidente di The Walt Disney Studios, ha dichiarato: "La Disney cerca di portare in vita storie grandiose di filmmaker visionari per il pubblico di tutto il mondo, sfruttando la miglior tecnologia disponibile per creare delle esperienze cinematografiche eccezionali. Quello è ciò che porta IMAX in gioco e non vediamo l'ora di continuare al lavorare con il loro team durante la realizzazione dei prossimi film Disney, Pixar, Marvel e Lucasfilm".

