Star Wars: anche Chris Pratt "interroga" Daisy Ridley con Josh Gad

Josh Gad, durante le riprese di Murder on the Orient Express, ha cercato di ottenere delle informazioni sulll'atteso Star Wars: The Last Jedi interrogando, a più riprese, la sua collega e amica Daisy Ridley.

Dopo aver coinvolto Judi Dench pur di riuscire a ottenere delle informazioni, Gad ha ora chiesto l'aiuto di un gruppo di star.

L'attore ha scritto: "Ho dato sangue, sudore e lacrime pur di ottenere la verità per tutti voi. Per ora, tuttavia, non ho avuto successo. Questo sarà l'ultimo interrogatorio per Daisy". Gad ha quindi proseguito. "Ognuno di noi è un jedi, o più jedi, nel nostro modo speciale. E' giunto il momento di affrontare le tue paure Daisy e dire la verità. E ora vi chiedo solo, quando guardate il video, di non rivelare la sorpresa. Detto questo, apprezzate la mia ultima battaglia per avere risposte da Daisy Ridley".

Nel filmato appaiono infatti delle guest star veramente speciali, tra cui Bryce Dallas Howard che si informa su eventuali problemi di calzature di Daisy considerando la propria esperienza in Jurassic World e Chris Pratt che ha sottolineato il suo coinvolgimennto nei film Marvel, e l'ultima persona a porre una domanda è qualcuno molto legato alla saga di Star Wars. Per scoprire la sua identità non vi resta che guardare il video:

