Star Wars 8, John Boyega: "Carrie Fisher uscirà di scena in un modo incredibile"

John Boyega, interprete di Finn nella nuova trilogia di Guerre stellari, ha parlato dell'uscita di scena di Carrie Fisher da Star Wars: Gli ultimi Jedi. Poco prima dell'improvvisa scomparsa, l'attrice aveva finito di girare tutte le sue scene e la presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy ha confermato che non sarà usata alcuna tecnologia per farla tornare in Star Wars: Episode IX. Durante un'intervista con ABC News, Boyega ha rivelato che comparirà in diverse scene con la Fisher e che ci sarà un gran finale per Leia:

"Era davvero bello stare in sua compagnia. Ho scoperto della sua morte mentre ero in Nigeria. La sensazione che ho provato è difficile da definire. Tutti noi del cast siamo rimasti in silenzio per un bel po' dopo averlo saputo. Ma questo film la fa uscire di scena in un modo davvero, davvero incredibile."

