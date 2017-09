Star Trek, Netflix rivela gli episodi preferiti dai fan della saga

Patrizio Marino

Streaming... ultima frontiera! In attesa della première di Star Trek: Discovery, prevista per il 25 Settembre, e con l'intero catalogo della saga Star Trek disponibile sul servizio, Netflix si avventura in terre trekkie e svela quali sono gli episodi più rivisti dai fan.

Computer: quanti abbonati hanno guardato tutti i 695 episodi di Star Trek disponibili su Netflix? Impostate i phaser su stordimento: quasi 12.000 fan hanno trascorso oltre 536 ore (22 giorni) davanti a Star Trek. I dati di Netflix rivelano anche che Star Trek Voyager vanta l'episodio più rivisto dell'intero franchise: "Fine del gioco - prima parte: Fine del gioco - seconda parte" (Stagione 7, Episodio 24). Per dirla con Picard, attivare!

Non sorprende il fatto che i primi episodi di una serie siano sempre i più guardati. Tuttavia, andando oltre i primi due episodi di ogni stagione della saga, è interessante (come direbbe Spock) scoprire quali episodi vengano guardati più volte. Sembra che gli episodi più rivisti siano quelli che presentano razze, personaggi (a chi non piace Q?) o capitani iconici. Senza dimenticare gli episodi con viaggi nel tempo o rapimenti degli alieni oppure i crossover, tutti amatissimi dai fan di Star Trek.

Ma quale serie è la più vista su Netflix a livello globale? La risposta non è semplice. Sebbene The Next Generation e la Serie Classica abbiano un numero maggiore di spettatori, i fan di Star Trek Voyager e Deep Space Nine sono quelli che rivedono più spesso i loro episodi preferiti. Nonostante i dubbi di alcuni su Voyager, sono tanti i fan che si riguardano la serie. E l'Italia? I dati rivelano che la Serie Classica, con le prime vicende della nave federale USS Enterprise e del suo equipaggio, e' quella più rivista dai fan. Alla fin fine, ogni collezione ha i suoi pregi: la Serie classica ha fatto conoscere al mondo i Klingon, TNG ha creato i presupposti per DS9, Voyager e DS9 hanno introdotto la serialità, Voyager ha avuto il primo capitano donna. E dato che su Netflix sono disponibili tutti gli episodi, i fan possono decidere quando e come gustarsi ogni viaggio interstellare.

Il viaggio nell'ignoto non finisce qui. Il 25 settembre Netflix lancerà in esclusiva Star Trek: Discovery in 188 paesi (Stati Uniti e Canada esclusi). Con una nuova nave stellare e un nuovo equipaggio, Discovery continua ad alimentare la speranza per il futuro che ha ispirato una generazione. L'attesa è finita!

Episodi più Rivisti a Livello Globale:

Serie: Voyager St. 7 Ep. 24 Fine del gioco: Parti 1 e 2

Serie: The Next Generation St. 3 Ep. 26 L'attacco dei Borg - Prima parte

Serie: The Next Generation St. 4 Ep. 1 L'attacco dei Borg - Seconda parte

Serie: Voyager St. 3 Ep. 26 Il patto dello Scorpione (parte prima)

Serie: Voyager St. 4 Ep. 1 Il patto dello Scorpione (parte seconda)

Serie: Voyager St. 4 Ep. 2 L'addio di Kes

Serie: Voyager St. 5 Ep. 15 Frontiera oscura: prima parte,Frontiera oscura: seconda parte

Serie: The Next Generation St. 2 Ep. 16 Chi è Q?

Serie: Voyager St. 1 Ep. 3 Ancora una volta

Serie: The Next Generation St. 4 Ep. 14 Indizi

Episodi più Rivisti a Livello Italiano:

Serie: Star Trek St. 1 Ep. 4 Oltre la galassia

Serie: Star Trek St. 1 Ep. 3 Il naufrago delle stelle

Serie: Star Trek St. 1 Ep. 5 Al di là del tempo

Serie: Voyager St. 7 Ep. 24 Fine del gioco: Parti 1 e 2

Serie: Star Trek St. 1 Ep. 6 Il duplicato

Serie: Star Trek St. 1 Ep. 8 Gli androidi del dottor Korby

Serie: Star Trek St. 1 Ep. 7 Il filtro di Venere

Serie: Star Trek St. 1 Ep. 11 L'espediente della carbonite

Serie: Star Trek St. 1 Ep. 12 L'ammutinamento - Parte 1

Serie: Star Trek St. 1 Ep. 15 La navicella invisibile

METODOLOGIA:

Netflix ha analizzato l'attività di visione di 104 milioni di abbonati in 190 paesi, per determinare quanti abbiano guardato le seguenti serie: Star Trek: The Next Generation, Star Trek: Enterprise, Star Trek: Deep Space Nine, Star Trek: Serie classica e Star Trek: Voyager. Sono stati omessi i primi due episodi di ogni stagione al fine di ottenere dati che andassero oltre il comportamento predefinito degli spettatori. Per "rivedere" si intende che un abbonato torna a guardare almeno 6 minuti di un episodio che ha già visto interamente.

